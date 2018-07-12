Лукашенко 12 июля примет участие в церемонии открытия «Славянского базара»

Александр Лукашенко 12 июля примет участие в церемонии открытия XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара в Витебске», 13 июля 2017 года. Фото из архива пресс-службы президента Беларуси.

На торжественной церемонии президент вручит специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Ее лауреатом стала советская и казахстанская эстрадная певица, актриса и педагог-профессор, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Во время открытия форума Александр Лукашенко также наградит специальным призом «Лира» обладателя Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск», сообщает БЕЛТА .

«Славянский базар в Витебске» проходит с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 17-18 июля.