Топ-менеджера Жлобинского мясокомбината осудили на четыре года с конфискацией

В коррупционном преступлении обвинялся заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат».

Взяточника задержали с поличным сотрудники КГБ, сообщает GP.by . Уголовное дело рассматривал суд Буда-Кошелевского района.

Первый факт передачи взятки произошел на заправке в Жлобинском районе летом 2017 года. Там он встретился с руководителем минского сельхозпредприятия. При передаче доверенности на отгрузку продукции тот приложил «благодарность» в 100 рублей. Речь шла об отгрузках котлетного мяса из говядины, которая из-за небольших объемов производства считается дефицитной.

В сентябре состоялась еще одна «деловая» встреча, но уже на автозаправке в Буда-Кошелевском районе. Обвиняемый получил очередную взятку в 150 рублей. Действия происходили в автомобиле представителя минского предприятия.

В ходе судебного разбирательства главный фигурант своей вины не признал. Бывший замгендиректора приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.