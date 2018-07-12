В Минске задержали анархиста Николая Дедка

Процесс над бывшим политзаключенным идет в суде Фрунзенского района.

Силовики разогнали неформальную встречу примерно двух десятков анархистов возле Крупок в Минской области. Как рассказал Дедок, примерно в 15.30 он услышал автоматные выстрелы и увидел людей в камуфляже и масках. Это были сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Они схватили анархистов, надели на них наручники. Причины задержания не назвали. Участников встречи поставили на колени, и они на камеру называли свои данные.