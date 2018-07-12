В Минске задержали анархиста Николая Дедка

/ Политика
Просмотров: 167 Комментариев: 0

Процесс над бывшим политзаключенным идет в суде Фрунзенского района.

Силовики разогнали неформальную встречу примерно двух десятков анархистов возле Крупок в Минской области. Как рассказал Дедок, примерно в 15.30 он услышал автоматные выстрелы и увидел людей в камуфляже и масках. Это были сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Они схватили анархистов, надели на них наручники. Причины задержания не назвали. Участников встречи поставили на колени, и они на камеру называли свои данные.

Дедок подал жалобу в Крупский районный отдел Следственного комитета по поводу превышения сотрудниками СОБРа и ГУБОПиК служебных полномочий во время задержания, сообщает БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: активист анархистского движения задержание анархистов Персона: Николай Дедок

Другие материалы на эту тему:

Петр Маркелов, снимавший задержание анархистов: люди будут выходить на протесты

Петр Маркелов, снимавший задержание анархистов: люди будут выходить на протесты

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте