Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал двух анархистов

Судом Фрунзенского района Дедок оштрафован на 10 базовых величин (245 рублей), а Рабкова — на 11 (269,5).

Молодой человек обвинялся по статье 17.10 КоАП (пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики), а девушка — по статье 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность), сообщает БелаПАН .

По информации правозащитников, Дедка задержали сегодня утром. Основанием для обвинения стали публикации активиста на его странице в сети «Фейсбук».

Рабкову задержали около полудня 12 июля и обвинили в размещении в соцсетях фотографии с надписью Class War. Изображения с такой надписью были внесены в республиканский список экстремистских материалов решением суда Центрального района Минска 12 марта 2018 года.