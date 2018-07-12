Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал двух анархистов

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Судом Фрунзенского района Дедок оштрафован на 10 базовых величин (245 рублей), а Рабкова — на 11 (269,5).

Молодой человек обвинялся по статье 17.10 КоАП (пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики), а девушка — по статье 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность), сообщает БелаПАН.

По информации правозащитников, Дедка задержали сегодня утром. Основанием для обвинения стали публикации активиста на его странице в сети «Фейсбук».


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Рабкову задержали около полудня 12 июля и обвинили в размещении в соцсетях фотографии с надписью Class War. Изображения с такой надписью были внесены в республиканский список экстремистских материалов решением суда Центрального района Минска 12 марта 2018 года.

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Тэги: активист анархистского движения анархисты суд Фрунзенского района Персона: Николай Дедок Марфа Рабкова

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