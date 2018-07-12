Руководительниц детской школы искусств осудили за ложь

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Суд Дрибинского района приговорил директрису Мстиславской детской школы искусств имени Чуркина и ее заместительницу.

Обвиняемые вносили в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы проведенных ими учебных часах, сообщает пресс-служба Могилевского областного суда.

Каждой из них назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также они выплатят штраф в размере 40 базовых величин (980 рублей).

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Тэги: школа искусств злоупотребление служебными полномочиями Город: Мстиславль

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