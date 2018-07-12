Бережков не подтвердил информацию о назначении в Федерацию хоккея

Он сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении спортивным директором ФХБ.

«Информация "Прессбола" о моем назначении спортивным директором Федерации хоккея преждевременна», — заявил БелаПАН журналист и спортивный менеджер Владимир Бережков.

Ранее газета сообщила: «По сведениям "Прессбола", Владимир Бережков стал новым спортивным директором ФХБ. Бывший генеральный менеджер минского "Динамо" и главный редактор "Прессбола" сменил на этом посту Владислава Клочкова».

Владимир Бережков — главный редактор газеты «Прессбол» в 1995—2014 годах, генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) в 2014—2015 годах, начальник управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня» в 2017—2018 годах, заместитель председателя Федерации хоккея в 2014—2017 годах.

С 13 августа 2015 года по 6 апреля 2016-го он находился в минском СИЗО № 1 по обвинению в завладении денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий.