Минское «Динамо» и «Шахтер» с побед стартовали в Лиге Европы

«Динамо» победило ирландский «Дерри Сити» со счетом 2:0, а солигорчане одолели «Коннах Куэй Номадс» из Уэльса — 3:1. Оба матча белорусские клубы провели в гостях.

В матче минчан забили Галович (2) и Зващинский (64), солигорчан — Эбонг (20), Бакай (34), Шибун (76); Моррис (89-п, у соперников).

ДЕРРИ СИТИ: Дохерти — Макдонаг (Хейл, 6), Сиборн, Коул, Макдермотт — Шилз, Хейл, Макэнефф — Сплэйн, Фиск (Пирс, 78), Рой (Паттерсон, 60);

Дохерти — Макдонаг (Хейл, 6), Сиборн, Коул, Макдермотт — Шилз, Хейл, Макэнефф — Сплэйн, Фиск (Пирс, 78), Рой (Паттерсон, 60); ДИНАМО Мн: Горбунов — Жавнерчик, Швецов, Галович, Остроух (Бегунов, 77) — Капленко (Иванов, 30), Яхая — Хващинский (Соловей, 67), Николич, Гуренко — Сарока.

«Дерри Сити» — единственный клуб из Северной Ирландии, выступающий в чемпионате Ирландии. Домашние матчи команда проводит на арене «Брэндивелл» вместимостью 7 700 зрителей. Это чемпион Северной Ирландии 1965 года, 7-кратный вице-чемпион Северной Ирландии, двукратный чемпион Ирландии 1989 и 1997 годов, 6-кратный вице-чемпион Ирландии.

КОННАХС КУЭЙ: Дэнби, Дисней, Уилсон, Хоран (к), Уигналл, Моррис, Оуэнс, Холмс, Оуэн (Эдвардс, 80), Паркер (Пул, 66), Бакаре;

Дэнби, Дисней, Уилсон, Хоран (к), Уигналл, Моррис, Оуэнс, Холмс, Оуэн (Эдвардс, 80), Паркер (Пул, 66), Бакаре; ШАХТЕР: Климович (к) — Шибун, Рыбак, Кузьменок, Бурко — Селява, Сзоке — Эбонг, Каньяс (Шимунович, 83), Ковалев (Сойри, 80) — Бакай (Лаптев, 73).

«Коннах Куэй Номадс» — валлийский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на арене «Дисайд Стэдиум» вместимостью 1 500 зрителей. Лучшее достижение клуба в премьер-лиге страны — серебро в сезоне-2016/17. Кубок Уэльса он получал в 1929 и 2018 годах. В еврокубках «кочевники» участвуют третий раз в истории.