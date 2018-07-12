Лукашенко подарили «главный дар мужчине»

Президент выступил на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств в Витебске, где ему подарили пояс-оберег. Ведущие назвали этот пояс главным даром мужчине у славянских народов.

Фото: пресс-служба президента

«Мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он был бы просто уничтожен. Его хотели пустить в свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы он потихоньку угас», — передает пресс-служба президента его слова.

Он добавил, что во время политических разногласий представителям разных народов важно собираться вместе. Особенно, «жителям республик Советского Союза, которые были когда-то в одном государстве».

Президент также вручил награды казахстанской певице Розе Рымбаевой и обладателю Гран-при детского конкурса «Витебск-2018» Александру Балабанову из Украины.