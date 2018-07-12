Трамп опубликовал «очень приятное» письмо Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо главы КНДР в Twitter.

«Очень приятная записка от председателя Северной Кореи Кима. Большой прогресс!» — прокомментировал письмо американский лидер.

 

 

Письмо датируется 6 июля. В этот день на переговорах в КНДР был госсекретарь США Майк Помпео. На следующий день северокорейский МИД объявил переговоры неудачными и обвинил американцев в «предательстве духа» июньского саммита Трампа и Кима.

В письме глава КНДР оказался сговорчивее. Он оценил «энергичные и чрезвычайные усилия» американского президента по налаживанию отношений между странами и выразил надежду на скорую встречу.

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Тэги: США-КНДР Северная Корея Персона: Ким Чен Ын Дональд Трамп

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