Трамп опубликовал «очень приятное» письмо Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо главы КНДР в Twitter.

«Очень приятная записка от председателя Северной Кореи Кима. Большой прогресс!» — прокомментировал письмо американский лидер.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Письмо датируется 6 июля. В этот день на переговорах в КНДР был госсекретарь США Майк Помпео. На следующий день северокорейский МИД объявил переговоры неудачными и обвинил американцев в «предательстве духа» июньского саммита Трампа и Кима.

В письме глава КНДР оказался сговорчивее. Он оценил «энергичные и чрезвычайные усилия» американского президента по налаживанию отношений между странами и выразил надежду на скорую встречу.