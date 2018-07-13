Фотофакт. Николай Басков устроил обнимашки с Лукашенко на «Славянском базаре»

В концерте, официально открывавшем «Славянский базар» в Витебске, принял участие популярный российский певец Николай Басков.

В отличие от других исполнителей, он исполнил не одну, а две песни. Басков признался в любви к «Славянскому базару», который 19 лет назад дал ему путевку в мир популярной музыки, и поцеловал сцену Летнего амфитеатра.

Исполняя песню «Все цветы», Басков пошел в зал. В том числе певец дошел и до вип-трибуны, где за концертом наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко, его младший сын Николай, глава Администрации президента Наталья Кочанова, спикер Палаты представителей, а в прошлом глава Витебского облисполкома Владимир Андрейченко.

Николай Басков тепло приобнялся с Лукашенко, перекинулся с ним парой фраз и пожал руки другим зрителям вип-мест.

Отметим, что старший сын президента Виктор Лукашенко сидел на соседней трибуне вместе с другими приближенными, в числе которых были пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин, главный тренер хоккейного клуба «Юность» Михаил Захаров.

Фото — скриншоты с эфира телеканала «Беларусь 1»