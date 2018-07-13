В Бресте 12 июля выпало более 80% месячной нормы осадков. 13 июля дожди по стране продолжатся

/ Общество
Просмотров: 351 Комментариев: 0

81% месячной нормы осадков выпало днем 12 июля в Бресте.

Количество осадков составило 60 мм, или 60 л воды на квадратный метр территории, при норме за весь июль 74 мм.

«Транспортные и пешеходные артерии оказались по колено, а то и по пояс в воде. Сильно пострадал центр: перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса, проспект Машерова и район улицы МОПРа. В этот список также попали Красногвардейская, Сальникова и многие другие. Проехать по ним без риска потерять государственный номер своего авто было проблематично», — сообщило коммунальное предприятие «Брестское городское ЖКХ».

«Обострение ситуации в сильный ливень типично для наших широт, — подчеркивается в релизе. — Причина в том, что система ливневых канализаций проектировалась на средние нормы выпадения осадков, характерные для нашего климата. В этом случае вода обычно уходит в течение 40-45 минут. Однако, иногда природа распоряжается иначе и в правилах появляются исключения».

Видеофакт. Часовой ливень затопил Брест

Предприятие отмечает, что пять лет назад на центральных улицах города (в том числе на Гоголя) был установлен новый коллектор с вдвое большим диаметром. «Аналогичная модернизация была проведена на Красногвардейской, в районе ул. Щорса и Клары Цеткин. Системы работают в штатном режиме, но иногда стихия преподносит сюрпризы, последствия которых не всегда удается оперативно устранить. Еще одна причина возможных подтоплений в сильные ливни — топография города. К примеру, перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса находится в своеобразной низине. Вследствие чего на этот участок стекается вода с обеих сторон ул. Карла Маркса, от ул. Ленина и от ул. Комсомольской. «Поднять» его невозможно, поскольку придется «поднимать» весь квартал», — поясняется в сообщении.

На 13 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

На втором месте по количеству выпавших днем 12 июля осадков Высокое (Брестская область) — 27 мм (38% месячной нормы), третье разделили Лынтупы (Витебская) и Лида (Гродненская) — по 10 мм (соответственно 14% и 12%).

13-15 июля Белгидромет обещает грозовые дожди, местами ливни. На 13 июля объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белгидромет осадки Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

4 июня 2018 года стало в Минске самым жарким за 105 лет метеонаблюдений

4 июня 2018 года стало в Минске самым жарким за 105 лет метеонаблюдений

За что уволили Дмитрия Рябова?

За что уволили Дмитрия Рябова?

Молодого бабьего лета не будет

Молодого бабьего лета не будет

Беларусь ждет затяжная весна и теплое лето

Беларусь ждет затяжная весна и теплое лето

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте