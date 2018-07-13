В Бресте 12 июля выпало более 80% месячной нормы осадков. 13 июля дожди по стране продолжатся

81% месячной нормы осадков выпало днем 12 июля в Бресте.

Количество осадков составило 60 мм, или 60 л воды на квадратный метр территории, при норме за весь июль 74 мм.

«Транспортные и пешеходные артерии оказались по колено, а то и по пояс в воде. Сильно пострадал центр: перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса, проспект Машерова и район улицы МОПРа. В этот список также попали Красногвардейская, Сальникова и многие другие. Проехать по ним без риска потерять государственный номер своего авто было проблематично», — сообщило коммунальное предприятие «Брестское городское ЖКХ».

«Обострение ситуации в сильный ливень типично для наших широт, — подчеркивается в релизе. — Причина в том, что система ливневых канализаций проектировалась на средние нормы выпадения осадков, характерные для нашего климата. В этом случае вода обычно уходит в течение 40-45 минут. Однако, иногда природа распоряжается иначе и в правилах появляются исключения».

Предприятие отмечает, что пять лет назад на центральных улицах города (в том числе на Гоголя) был установлен новый коллектор с вдвое большим диаметром. «Аналогичная модернизация была проведена на Красногвардейской, в районе ул. Щорса и Клары Цеткин. Системы работают в штатном режиме, но иногда стихия преподносит сюрпризы, последствия которых не всегда удается оперативно устранить. Еще одна причина возможных подтоплений в сильные ливни — топография города. К примеру, перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса находится в своеобразной низине. Вследствие чего на этот участок стекается вода с обеих сторон ул. Карла Маркса, от ул. Ленина и от ул. Комсомольской. «Поднять» его невозможно, поскольку придется «поднимать» весь квартал», — поясняется в сообщении.

На втором месте по количеству выпавших днем 12 июля осадков Высокое (Брестская область) — 27 мм (38% месячной нормы), третье разделили Лынтупы (Витебская) и Лида (Гродненская) — по 10 мм (соответственно 14% и 12%).