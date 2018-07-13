СМИ: Россия все-таки решила назначить Михаила Бабича послом в Беларуси

Кремль запросил у Минска предварительное согласие (агреман) на назначение послом РФ в Беларуси полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Михаил Бабич. Фото pfo.gov.ru

Источники РБК в обеих палатах парламента подтвердили, что кандидатуру Бабича обсудят там на следующей неделе.

Впервые информация о вероятном назначении Бабича послом в Беларуси появилась в конце июня. Тогда Кремль не стал давать официальных комментариев по этому поводу.

49-летний Михаил Бабич работает в должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе с 15 декабря 2011 года. Кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия». Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002-го по февраль 2003 года.

В 2016 году рассматривался вопрос о назначении Бабича послом в Украине. Его кандидатуру не утвердил МИД Украины. Будучи членом Совета безопасности РФ, Михаил Бабич в 2014 году поддержал ввод в Крым российских военных. Украинские политологи отмечали то, что Бабич «ранее был военным десантником, во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ».