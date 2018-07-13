В Брестской области из-за ударов молнии произошли два пожара

В Брестской области 12 июля из-за грозовых разрядов произошли два пожара.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото pixabay.com

В деревне Черни Брестского района практически сгорело кирпичное хозяйственное строение, принадлежащее 83-летней пенсионерке. В 17:55 в сарай ударила молния.

В деревне Подгорная Барановичского района в 22:17 произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем 57-летнему местному жителю. Предварительная причина возгорания – попадание молнии, сообщает МЧС.

Напомним, 12 июля в Брест накрыл грозовой фронт. Прошел сильнейший ливень, который затопил областной центр.

За 6 часов выпали 59,8 мм осадков при среднемесячной норме 74 мм. Из-за сильного дождя были подтоплены 9 участков дорог, 10 подвалов многоквартирных и 17 частных жилых домов. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды.