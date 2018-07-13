В Гомеле легковушка, в которой находилось 7 человек, попала в ДТП

/ Происшествия
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В Гомеле в 16:03 12 июля легковушка «Тойота Карина», в которой находилось 7 человек, столкнулась с «Опелем Вектра».

В результате ДТП в салоне «Тойоты» оказались зажаты двое пассажиров на заднем сиденье, требовалась помощь в их деблокировке.

При помощи специального инструмента пострадавшие были деблокированы сотрудниками МЧС. Спасенные мужчина 1988 года рождения и девушка 2002 года рождения были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Также в больницы были доставлены еще трое пострадавших, находившихся во время столкновения в «Тойоте».

В автомобиле «Опель» был только водитель 1986 года рождения. Он в ДТП не пострадал, сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: ДТП МЧС Город: Гомель

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