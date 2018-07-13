Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности на субботу
На 14 июля в Беларуси
Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем — 21-26 градусов.
Оранжевый уровень опасности объявляется Белгидрометом третьи сутки подряд – с 12 июля.
В пятницу на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах по востоку ожидается град.
Обсудим?