Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности на субботу

/ Общество
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Фото pixabay.com

На 14 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с ожидающимися на большей части территории страны грозами, а в некоторых районах — сильными ливнями.

Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем — 21-26 градусов.

Оранжевый уровень опасности объявляется Белгидрометом третьи сутки подряд – с 12 июля.

В пятницу на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах по востоку ожидается град. 

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Тэги: Белгидромет оранжевый уровень опасности

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