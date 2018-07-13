Глобальный экологический фонд до 2022 года планирует направить около 8,6 млн долларов на реализацию проектов в Беларуси

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) до 2022 года планирует направить около 8,6 млн долларов на реализацию экологических проектов в Беларуси, пишет БелаПАН .

Как сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 1 июля 2018 года начался седьмой финансовый период работы ГЭФ, который рассчитан на четыре года.

Тематика проектов будет сосредоточена в трех приоритетных областях: изменении климата (5,6 млн долларов), деградации земель (1 млн), биоразнообразии (2 млн). 10% общей суммы будет направлено на реализацию проектов в рамках программы малых грантов ГЭФ в Беларуси.

«В целях формирования качественного портфеля проектных заявок, для реализации которых планируется привлечь средства ГЭФ в рамках его 7-го операционного цикла, Минприроды создана межведомственная рабочая группа по сотрудничеству с Глобальным экологическим фондом под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка», — отметили в пресс-службе.

Основными задачами данной рабочей группы станут рассмотрение и всесторонняя оценка проектных заявок на соответствие национальным приоритетам и международным обязательствам страны, взятым в рамках многосторонних экологических соглашений, а также внесение рекомендаций национальному координатору ГЭФ в Беларуси о подписании письма-одобрения для отобранных рабочей группой проектных заявок.

С 10 июля по 10 августа Минприроды осуществляет прием проектных предложений для их последующего рассмотрения в ходе заседания рабочей группы.

С информацией о деятельности ГЭФ и правилами оформления проектных заявок можно ознакомиться на сайте фонда.

«Все проектные предложения должны быть направлены на решение экологических задач в приоритетных областях ГЭФ. Для реализации проектов в указанных тематических областях финансовая поддержка ГЭФ будет оказана получателям помощи при выделении ими софинансирования в размере 75% от общего бюджета проекта», — обратили внимание в Минприроды.