«Челси» уволил главного тренера Антонио Конте

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Лондонский «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды итальянцем Антонио Конте.

Кто займет освободившееся место – официально не анонсируется. В свою очередь СМИ сватают в «Челси» Маурицио Сарри, который в минувшем сезоне руководил итальянским «Наполи».

Под руководством Конте «Челси» выиграл чемпионат Англии в сезоне 2016/17 с рекордным для клубов АПЛ количеством побед в премьер-лиге — 30, и Кубок Англии в сезоне 2017/18.

В прошлом чемпионате лондонская команда заняла пятое место в премьер-лиге и не попала в Лигу чемпионов.

Конте до «Челси» три сезона возглавлял туринский «Ювентус», который привел к трем чемпионствам, и сборную Италии.

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Тэги: ФК Челси Персона: Антонио Конте Маурицио Сарри

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