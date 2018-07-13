«Челси» уволил главного тренера Антонио Конте

Лондонский «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды итальянцем Антонио Конте.

Chelsea have announced the departure of head coach Antonio Conte Full story: https://t.co/DlcXemMb4l pic.twitter.com/MJp8R8W92g — Premier League (@premierleague) 13 июля 2018 г.

Кто займет освободившееся место – официально не анонсируется. В свою очередь СМИ сватают в «Челси» Маурицио Сарри, который в минувшем сезоне руководил итальянским «Наполи».

Под руководством Конте «Челси» выиграл чемпионат Англии в сезоне 2016/17 с рекордным для клубов АПЛ количеством побед в премьер-лиге — 30, и Кубок Англии в сезоне 2017/18.

В прошлом чемпионате лондонская команда заняла пятое место в премьер-лиге и не попала в Лигу чемпионов.

Конте до «Челси» три сезона возглавлял туринский «Ювентус», который привел к трем чемпионствам, и сборную Италии.