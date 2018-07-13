Милиция изъяла у минчанина более 1 килограмма психотропов

27-летний житель Минска был задержан правоохранителями днем 5 июля вблизи дома №19 по улице Старобинской в столице. По имеющиеся у оперативников информации, мужчина направлялся к месту раскладки психотропных веществ.

При задержании при нем обнаружено несколько партий психотропов, предназначенного для распространителей более мелкого звена.

Кроме того, психотропные вещества были обнаружены по месту жительства фигуранта, а также в тайниках на территории столицы и Минского района.

Всего обнаружено и изъято 707 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и 337 граммов — ТМСР-2201.

Фигурант реализовывал психотропы более трех месяцев. Закладки по четким указаниям молодой человек размещал в парковых зонах Заводского и Первомайского районов Минска, а также в лесных массивах, находящихся неподалеку от поселков Привольный и Колодищи.