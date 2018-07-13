Совмин утвердил размер стипендий спортсменам национальных и сборных команд

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Совет министров утвердил размер стипендий спортсменам национальных и сборных команд Беларуси. Они будут выплачиваться за счет средств местных бюджетов.

Совет министров принял соответствующее постановление № 528 12 июля. «Документ принят в целях стимулирования спортсменов к дальнейшему достижению высоких спортивных результатов и создания эффективных условий организации учебно-тренировочного процесс»», — сообщила пресс-служба правительства.

Стипендии устанавливаются на один год и выплачиваются ежемесячно. Основанием для их получения являются достижения спортсменами на официальных спортивных мероприятиях планируемых или более высоких результатов в случае, если им не назначена именная стипендия президента Беларуси или Президентского спортивного клуба.

Так, за 9-32-е места на Олимпийских и 4-8-е места на Паралимпийских, Дефлимпийских играх размер стипендии может составить до 40 тарифных ставок первого разряда, за 4-8-е места на Европейских играх и 9-16-е — на чемпионатах мира — до 30 тарифных ставок первого разряда.

За 4-6-е места на чемпионатах мира и Европы среди молодежи, Кубке Дэвиса, Кубке федераций — от 15 до 25 тарифных ставок первого разряда. За 1-3-е места на республиканских соревнованиях — от 5 до 15 тарифных ставок первого разряда, передает БелаПАН.

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Тэги: стипендии Совмин

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