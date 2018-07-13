Руководство могилевского СПТУ судят за избиение учеников

В суде Чаусского района начался суд над директором Могилевского специального профессионально-технического училища № 2 закрытого типа и его двумя заместителями.

На скамье подсудимых бывший директор училища Олег Малышкин и два его бывших заместителя — Валерий Боровиков и Александр Долгий. Их обвиняют в превышении служебных полномочий; директора — еще и в злоупотреблении властью и нарушении ПДД (он сбил 7-летнюю девочку), передает TUT.by .

Дело возбудили после того, как подростки в очередной раз сбежали из спецучилища, а потом пожаловались милиционерам на избиения.

По данным предварительного следствия, обвиняемые избивали подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу — у подростков образовывались кровоподтеки на теле. Сопровождали это словесными оскорблениями, в том числе с использованием нецензурных выражений.

Например, Боровиков жестоко наказал подростка за курение: он ударил того дважды кулаком в область головы, затем вытащил в коридор и продолжил бить руками и ногами по разным частям тела.

Потерпевшими по делу признаны восемь воспитанников СПТУ (шестеро сбежавших и двое избитых ранее). На суде присутствуют семеро. Парни говорят, что с приходом нового руководителя настроения в училище изменились: их, например, стали чаще вывозить за территорию — вот недавно они ходили в поход.

Фото: TUT.by. 16-летний Андрей (на снимке он с матерью) оказался в больнице с переломом позвоночника

Шестеро подростков убежали из СПТУ 26 ноября 2017 года. После побега их привезли обратно в учреждение, по одному заводили в родительскую комнату — и избивали трое сотрудников училища. Потом беглецов оставили стоять в этой родительской комнате на всю ночь при включенном свете. Пятеро получили различные травмы, а один попал в больницу с травмой позвоночника.