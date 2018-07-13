Немецкая разведка рассказала об атаках хакеров из России

/ Новости Германии
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Служба внутренней разведки Германии предупредила о масштабных и «обладающих особенно высокой точностью» хакерских атаках на немецкие СМИ и организации в сфере изучения химического оружия.

В осуществлении атак подозревают хакерскую группу Sandworm, известную также как Quedagh и BlackEnergy, которая подчиняется службе военной разведки ГРУ, сообщает Bild.

«На сегодняшний день Sandworm представляет собой одну из самых опасных группировок, осуществляющих целевые кибератаки», — передает издание.

Атаки происходят с использованием электронных писем с зараженными вирусами вложениями.

Впервые хакерская группа Sandworm была замечена в 2013 году. Тогда она специализировалась на атаках против открытых отчетов о безопасности в сфере IT, операциях по кибершпионажу против НАТО, западных правительств, телекоммуникационных компаний, а также научно-образовательных учреждений. В 2015 году добавились также атаки с целью саботажа, прежде всего во время российской войны против Украины.

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Тэги: Россия-Германия Sandworm хакеры

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