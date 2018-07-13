Суд приговорил 23-летнюю мать к восьми годам колонии — она сломала сыну плечо

Суд Быховского района признал виновной в избиении трехмесячного ребенка Ольгу Гаврикову. Она нанесла не менее девяти ударов по его голове, лицу, груди, рукам.

Из показаний Ольги следует, что после рождения Стаса (у женщины есть еще 3-летняя дочь Ксения) обвиняемая начала злоупотреблять спиртным, передает TUT.by .

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Маленького Стаса Ольга била, когда тот капризничал, и в этот момент мать была с ребенком один на один. 9 марта мать ударом сломала ребенку плечо. По словам Ольги, она услышала хруст костей, и ручка ребенка после этого была неподвижной, только пальчики немного шевелились.

К врачам Стас попал только 13 марта, и то потому, что были назначены плановые УЗИ головного мозга и консультация у невролога. Врачи областной детской больницы в Могилеве увидели синяки, диагностировали перелом плечевой кости, госпитализировали ребенка и вызвали милицию.

Детей изъяли из семьи сразу после задержания матери. Сожитель Ольги хочет оформить на них опеку.