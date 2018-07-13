Суд приговорил 23-летнюю мать к восьми годам колонии — она сломала сыну плечо

/ Общество
Просмотров: 245 Комментариев: 0

Суд Быховского района признал виновной в избиении трехмесячного ребенка Ольгу Гаврикову. Она нанесла не менее девяти ударов по его голове, лицу, груди, рукам.

Из показаний Ольги следует, что после рождения Стаса (у женщины есть еще 3-летняя дочь Ксения) обвиняемая начала злоупотреблять спиртным, передает TUT.by.

Фото: TUT.by

Маленького Стаса Ольга била, когда тот капризничал, и в этот момент мать была с ребенком один на один. 9 марта мать ударом сломала ребенку плечо. По словам Ольги, она услышала хруст костей, и ручка ребенка после этого была неподвижной, только пальчики немного шевелились.

К врачам Стас попал только 13 марта, и то потому, что были назначены плановые УЗИ головного мозга и консультация у невролога. Врачи областной детской больницы в Могилеве увидели синяки, диагностировали перелом плечевой кости, госпитализировали ребенка и вызвали милицию.

Детей изъяли из семьи сразу после задержания матери. Сожитель Ольги хочет оформить на них опеку.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: избиение сына жестокое обращение опека над детьми Персона: Ольга Гаврикова Город: Быхов

Другие материалы на эту тему:

Подросток рассказал о жестоком обращении в минском приемнике-распределителе

Подросток рассказал о жестоком обращении в минском приемнике-распределителе

Бритни Спирс лишилась детей

Бритни Спирс лишилась детей

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте