В Киеве «заминировали» суд, где слушали дело Савченко

Шевченковский суд объявил перерыв в заседании по продлению меры пресечения Надежды Савченко. Зал заседания оставили все присутствующие.

Соответствующее решение огласил судья Владимир Бугель, передает Ukrinform.ua .

Во время судебного заседания, пока судья находился в совещательной комнате, правоохранители сообщили, что поступил анонимный звонок о заминировании здания суда. Правоохранители осматривают его на предмет возможного минирования.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко прошла тест на полиграфе, результаты которого указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Ее арестовали 23 марта без возможности внесения залога до 20 мая, а 15 мая суд продлил меру пресечения на два месяца.