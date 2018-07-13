В Киеве «заминировали» суд, где слушали дело Савченко

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Шевченковский суд объявил перерыв в заседании по продлению меры пресечения Надежды Савченко. Зал заседания оставили все присутствующие.

Соответствующее решение огласил судья Владимир Бугель, передает Ukrinform.ua.

Во время судебного заседания, пока судья находился в совещательной комнате, правоохранители сообщили, что поступил анонимный звонок о заминировании здания суда. Правоохранители осматривают его на предмет возможного минирования.

Надежда Савченко призвала украинцев свергнуть «преступную власть Порошенко»

По версии следствия, Савченко планировала осуществить нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко прошла тест на полиграфе, результаты которого указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Ее арестовали 23 марта без возможности внесения залога до 20 мая, а 15 мая суд продлил меру пресечения на два месяца.

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Тэги: ложное минирование Украина-Россия Персона: Надежда Савченко

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