В Минске затопило два подъезда в жилом доме на улице Кирова

/ Происшествия
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Сотрудники МЧС выезжали на откачку воды в двух подъездах дома № 23 по улице Кирова в Минске, сообщило в «Твиттере» столичное управление ведомства.

«В доме проводится капитальный ремонт, и настил, который установлен к подъезду, (предположительно) не выдержал скапливающуюся там воду», — говорится в сообщении.

Около полудня и во второй половине дня 13 июля в столице прошли сильные дожди. Затопило ряд улиц, что привело к остановке движения общественного транспорта на некоторых маршрутах, отмечает БелаПАН.

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Тэги: затопление Город: Минск

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