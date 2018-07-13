В Минске затопило два подъезда в жилом доме на улице Кирова
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Сотрудники МЧС выезжали на откачку воды в двух подъездах дома № 23 по улице Кирова в Минске, сообщило в «Твиттере» столичное управление ведомства.
«В доме проводится капитальный ремонт, и настил, который установлен к подъезду, (предположительно) не выдержал скапливающуюся там воду», — говорится в сообщении.
Около полудня и во второй половине дня 13 июля в столице прошли сильные дожди. Затопило ряд улиц, что привело к остановке движения общественного транспорта на некоторых маршрутах, отмечает БелаПАН.
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