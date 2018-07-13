«Россельхознадзор» ограничил поставку молочной продукции трех белорусских предприятий

/ Экономика
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Под запрет попала продукция «Данон Пружаны», Минского молочного завода и ​Несвижского завода детского питания. В ней якобы выявили превышение массовой доли нитратов.

​Ограничения вступят в силу 16 июля, передает РБК.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил также, что его ведомство выявило несовпадение заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с объемами молочной продукции, реально поставляемыми в Россию, что может говорить о поставках продукции по поддельным документам.

По данным надзорного органа, ряд белорусских предприятий вообще не поставляют молоко в Россию, однако инспекторы Россельхознадзора фиксируют факты таких поставок.

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Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия белорусская молочка Персона: Сергей Данкверт

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