«Россельхознадзор» ограничил поставку молочной продукции трех белорусских предприятий

Под запрет попала продукция «Данон Пружаны», Минского молочного завода и ​Несвижского завода детского питания. В ней якобы выявили превышение массовой доли нитратов.

​Ограничения вступят в силу 16 июля, передает РБК .

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил также, что его ведомство выявило несовпадение заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с объемами молочной продукции, реально поставляемыми в Россию, что может говорить о поставках продукции по поддельным документам.

По данным надзорного органа, ряд белорусских предприятий вообще не поставляют молоко в Россию, однако инспекторы Россельхознадзора фиксируют факты таких поставок.