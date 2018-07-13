Трамп сказал, что не допустил бы аннексии Крыма Россией

Президент США заявил, что аннексия Крыма Россией была «катастрофой» Барака Обамы, и добавил, что при нем полуостров остался бы украинским.

«Президент Обама потерпел сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он Путин сделал бы это, будь я президентом … Это было катастрофой Обамы. Думаю, если бы я был президентом тогда, он не забрал бы Крым», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй, трансляцию которой вели телеканалы.

Joint Press Conference with Prime Minister Theresa May... https://t.co/XQLkayYKlM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июля 2018 г.

Крым стал подконтролен Москве весной 2014 года после захвата государственных учреждений российскими военными. 27 февраля в 4 часа 20 минут по местному времени около 120 автоматчиков в полной боевой экипировке заняли здания парламента и правительства Крыма. В ночь с 27 на 28 февраля аэропорт Севастополя «Бельбек» заблокировали вооруженные люди. Туда прибыло около полутора десятков военных грузовиков. Неизвестные люди в военной форме захватили также и аэропорт Симферополя. Центр города они заняли 1 марта.

Украина предприняла лишь одну попытку сорвать операцию: в ночь на 1 марта украинские силовики попытались отбить захваченное здание МВД, но им помешали «отряды самообороны» при участии российского спецназа.