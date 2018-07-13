Трамп сказал, что не допустил бы аннексии Крыма Россией

/ Мир
Просмотров: 289 Комментариев: 0

Президент США заявил, что аннексия Крыма Россией была «катастрофой» Барака Обамы, и добавил, что при нем полуостров остался бы украинским.

«Президент Обама потерпел сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он Путин сделал бы это, будь я президентом … Это было катастрофой Обамы. Думаю, если бы я был президентом тогда, он не забрал бы Крым», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй, трансляцию которой вели телеканалы.

Крым стал подконтролен Москве весной 2014 года после захвата государственных учреждений российскими военными. 27 февраля в 4 часа 20 минут по местному времени около 120 автоматчиков в полной боевой экипировке заняли здания парламента и правительства Крыма. В ночь с 27 на 28 февраля аэропорт Севастополя «Бельбек» заблокировали вооруженные люди. Туда прибыло около полутора десятков военных грузовиков. Неизвестные люди в военной форме захватили также и аэропорт Симферополя. Центр города они заняли 1 марта.

Украина предприняла лишь одну попытку сорвать операцию: в ночь на 1 марта украинские силовики попытались отбить захваченное здание МВД, но им помешали «отряды самообороны» при участии российского спецназа.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина-Россия аннексия Крыма Персона: Дональд Трамп Город: Лондон

Другие материалы на эту тему:

Украина чуть не ввела интернет-цензуру похлеще российской

Украина чуть не ввела интернет-цензуру похлеще российской

Беларусь шлет в Крым официальные письма, но де-юре не признает его российским

Беларусь шлет в Крым официальные письма, но де-юре не признает его российским

Беларусь вновь «воткнула нож в спину» Украины

Беларусь вновь «воткнула нож в спину» Украины

«Второй нож в спину Украины». Беларусь не поддержала в ООН резолюцию по Крыму

«Второй нож в спину Украины». Беларусь не поддержала в ООН резолюцию по Крыму

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте