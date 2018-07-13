Жители затопленной Читы не дали спасти дом бывшего мэра

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Жители дачного кооператива «Биофабрика» не пустили к дому бывшего градоначальника Анатолия Михалева грузовики с грунтом.

Четыре дня назад земли дачников затопило, и все это время им никто не помогал. «К нам никто не едет и не оказывает помощь. А ему везут грунт, чтобы обспыпать его участок. Вся Чита тонет, а он себе обсыпает», — сказали очевидцы местному изданию GazetaVechorka.ru.

Груженые землей «КамАЗы» так и не проехали к участку Михалева через живой щит. Машины развернулись, когда на месте появились журналисты.

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Наводнение в Чите началось 8 июля, когда в регион пришел циклон с ливнями и сильным ветром. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Реки вышли из берегов, несколько районов Забайкалья затоплены, под воду ушла часть Читы.

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Тэги: затопление потоп ливень бывший мэр Город: Чита

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