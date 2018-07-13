ЧМ-2018. Аналитики Goldman Sachs уверены в победе Франции в финале мундиаля

/ Спорт
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Победителем чемпионата мира по футболу станет Франция, следует из последнего прогноза аналитиков Goldman Sachs под руководством главного экономиста банка Яна Хатциуса.

Эксперты банка оценили шансы Франции на победу в 63,1% против 36,9% у Хорватии, передает РБК.

В матче за третье место с вероятностью 62,1% Бельгия одержит победу над Англией (37,9%), оценивает банк.

Перед началом группового этапа Goldman Sachs ожидал, что Бразилия в финале нанесет поражение Германии. Также экономисты выдвигали пессимистичные ожидания по игре сборной России.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Goldman Sachs футбол-ЧМ-2018

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