ЧМ-2018. Аналитики Goldman Sachs уверены в победе Франции в финале мундиаля

Победителем чемпионата мира по футболу станет Франция, следует из последнего прогноза аналитиков Goldman Sachs под руководством главного экономиста банка Яна Хатциуса.

Эксперты банка оценили шансы Франции на победу в 63,1% против 36,9% у Хорватии, передает РБК .

В матче за третье место с вероятностью 62,1% Бельгия одержит победу над Англией (37,9%), оценивает банк.

Перед началом группового этапа Goldman Sachs ожидал, что Бразилия в финале нанесет поражение Германии. Также экономисты выдвигали пессимистичные ожидания по игре сборной России.