Террорист убил более 120 пакистанцев на предвыборном митинге

Согласно предварительным оценкам, теракт в провинции Белуджистан посреди большого скопления людей совершил террорист-смертник, подорвавший от 8 до 10 килограммов взрывчатки.

В результате теракта погибли по меньшей мере 128 человек, число раненых может составить до 180, сообщает DW.com .

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики из экстремистской группировки «Исламское государство».

Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент страны — представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Парламентские выборы в Пакистане пройдут 25 июля.