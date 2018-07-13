Террорист убил более 120 пакистанцев на предвыборном митинге

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Согласно предварительным оценкам, теракт в провинции Белуджистан посреди большого скопления людей совершил террорист-смертник, подорвавший от 8 до 10 килограммов взрывчатки.

В результате теракта погибли по меньшей мере 128 человек, число раненых может составить до 180, сообщает DW.com.

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики из экстремистской группировки «Исламское государство».

Талибы устроили один из крупнейших терактов в году

Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент страны — представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Парламентские выборы в Пакистане пройдут 25 июля.

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Тэги: Белуджистан антиисламист терроризм ИГИЛ

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