Кто выиграет бронзу ЧМ-2018: букмекеры определились с фаворитом матча за 3-е место

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В пять часов вечера на арене «Санкт-Петербург» 40-летний рефери ФИФА из Ирана Алиреза Фигани даст стартовый свисток матчу за 3-е место на чемпионате мира по футболу.

В поединке за бронзу встретятся сборные Бельгии и Англии, т которых отвернулась удача в полуфиналах: первые уступили французам – 0:1, а вторые со счетом 1:2 проиграли хорватам.

Необходимо напомнить, что Бельгия и Англия уже встречались на планетарном первенстве, которое принимает Россия: на групповой стадии бельгийцы взяли верх – 1:0.

 

 

Но это уже история, сегодня будет совершенно иная игра и эмоции.

Букмекеры фаворитом «утешительного финала» называют Бельгию, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.20-2.30. На ничью – 3.60-3.75, а на викторию Англии – 3.10-3.20.

Как отмечалось выше, рассудит соперников иранец Фигани, у которого за плечами на ЧМ-2018 три игры: Германия – Мексика (0:1), Сербия – Бразилия (0:2), Франция – Аргентина (4:3).

 

Иллюстрации с официвльных микроблогов сборной Англии и ЧМ-2018

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Город: Санкт-Петербург

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