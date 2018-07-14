Знаменитый актер Владимир Этуш срочно госпитализирован после отдыха в Италии

/ Культура
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В настоящее время аксакал советского и российского кино, актер Театра имени Вахтангова, народный артист СССР Владимир Этуш находится под присмотром медиков одной из московских больниц.

Кадр из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»
Как сообщил директор театра Кирилл Крок, актер отдыхал с супругой на Апеннинах, когда ему стало плохо.

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На семейном совете приняли решение о возвращении в Москву, где из аэропорта направились прямо в больницу, пишет РИА «Новости».

По словам руководителя, врачи посоветовали Владимиру Абрамовичу задержаться в стационаре. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное – он в обычной палате, жена все время рядом.

Владимиру Этушу 96 лет – он родился 6 мая 1922 года в Москве. За свою творческую карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино.

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Тэги: госпитализация российский актер Персона: Владимир Этуш Кирилл Крок Город: Москва

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