Знаменитый актер Владимир Этуш срочно госпитализирован после отдыха в Италии
В настоящее время аксакал советского и российского кино, актер Театра имени Вахтангова, народный артист СССР Владимир Этуш находится под присмотром медиков одной из московских больниц.
Как сообщил директор театра Кирилл Крок, актер отдыхал с супругой на Апеннинах, когда ему стало плохо.
На семейном совете приняли решение о возвращении в Москву, где из аэропорта направились прямо в больницу, пишет
По словам руководителя, врачи посоветовали Владимиру Абрамовичу задержаться в стационаре. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное – он в обычной палате, жена все время рядом.
Владимиру Этушу 96 лет – он родился 6 мая 1922 года в Москве. За свою творческую карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино.
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