Лукашенко рассказал Макрону о процветании Беларуси и Франции

Глава белорусского государства считает, что расширение сотрудничества между Беларусью и Францией приведет к процветанию народов двух стран. Об этом говорится в послании Александра Лукашенко президенту Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника этого государства – Дня взятия Бастилии.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко отметил, что между Минском и Парижем существует «конструктивный характер взаимодействия» по всей повестке дня.

Официальный белорусский лидер выразил надежду, что сотрудничество не только продолжится, но и будет расширяться.

Это, по его убеждению, «будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе».

Недавно сообщалось, что делегация Министерства образования и некоторых белорусских вузов провела в Париже ряд важных встреч. На переговорах была достигнута договоренность об обмене студентами для прохождения стажировок. Меморандумы о сотрудничестве подписали БГУ и Университет Бордо, БГУИР и Высшая школа IMT Mines-Alеs. Представители МГЛУ обсудили сотрудничество с INALCO, в том числе развитие преподавания белорусского языка в ведущем лингвистическом институте Франции.

Французская Республика официально признала независимость Республики Беларусь 3 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 25 января 1992 года.

11-13 июля 1996 года состоялся визит Александра Лукашенко во Францию. Это был первый официальный визит главы белорусского государства в страны дальнего зарубежья.

Товарооборот в прошлом году составил 365,934 млн долларов (экспорт Бларуси – 66,2947 млн, импорт – 299,6393 млн, сальдо – минус 233,3446 млн).