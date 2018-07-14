В Лунинецком районе «Мазда» с малолетним ребенком вылетела в кювет и перевернулась

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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 12 мая, на 24-м километре дороги «Межлесье – Дворец – Язвинки».

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 28-летняя жительница деревни Вулька-2 не справилась с управлением «Мазды 626» вылетела кювет и опрокинулась.

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В ГАИ подчеркнули, что благодаря ремню безопасности женщина отделалась только ушибами и ссадинами.

Предпринятые меры безопасности позволили избежать неприятностей и 7-летнему ребенку – дочери водителя, которая на момент аварии находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем.

Еще один пассажир «Мазды» – котенок, по словам ГАИ, отделался легким испугом.

В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции усиленно отработают две магистрали, сообщили в дорожной милиции.

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Тэги: ДТП Город: Лунинец

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