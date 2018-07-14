Порошенко: Трамп на нашей стороне

Глава Украины Петр Порошенко рассказал на встрече с представителями трех телеканалов некоторые подробности своей беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Фото из архива пресс-службы президента Украины

По его словам, хозяин Белого дома солидарен с Украиной в вопросе строительства «Северного потока – 2»: «США считают его недопустимым, потому что этот проект политический, взрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасности Европы».

На встрече, сказал Порошенко, было обсуждено сотрудничество в оборонной сфере. Украинский лидер заявил, что Трамп уже отдал своим чиновникам соответствующие поручения по этому поводу.