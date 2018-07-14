Под Брестом пожар от молнии уничтожил 5 тонн соломы
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Пять тонн соломы уничтожил пожар утром 13 июля в деревне Рудавец Брестского района.
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По информации регионального управления МЧС, причиной пожара могла стать молния, попавшая в скирду размером 5 на 20 метров.
11 июля молния повредила дом на хуторе Грушевник Лидского района, а всего за два дня (11-12 июля) на территории Гродненской области из-за ударов молний произошло три пожара.
Напомним, сегодня на большей части территории страны ожидаются ливни и грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
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