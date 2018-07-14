Белоруска установила личный рекорд и выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги

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В Рабате (столица Марокко) прошел очередной легкоатлетический этап в рамках Бриллиантовой лиги.

Белорусская спортсменка Алена Дубицкая в своей лучшей попытке в секторе по метанию ядра запустила снаряд на отметку 19,21 метра. Данный показатель является личным рекордом атлетки.

Победительницей соревнований в данной дисциплине стала немка Кристина Шваниц (19,40). Третье место досталось новозеландке Валери Адамс (18,93).

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Тэги: Бриллиантовая лига легкая атлетика Персона: Алена Дубицкая

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