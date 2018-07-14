99-летнюю женщину и ее пьяного сына спасли на пожаре в Витебске

Оставленная без присмотра на плите пища чуть не стала причиной трагедии в Витебске.

13 июля в 16:13 в центр оперативного управления Витебского управления МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже жилого дома по улице Горького.

Прибывшие спасатели обнаружили на полу в коридоре в бессознательном состоянии хозяйку квартиры. Бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» 99-летняя женщина госпитализирована в областную больницу.

Сына хозяйки обнаружили спящим на кровати. После осмотра медиками мужчина от госпитализации отказался.