Официальный Минск приглашен на первый Форум мира в Париже

Беларусь приглашена на первый Форум мира , который пройдет в Париже 11-13 ноября.

Как сообщил посол Франции в Минске Дидье Канесс 13 июля, выступая на приеме по случаю национального праздника его страны — Дня взятия Бастилии, форум призван стать ответом на рост напряженности в современном мире.

«Надеемся, что Беларусь примет это приглашение», — сказал посол.

На Форуме мира будет представлено порядка 150 проектов, концепций и инициатив, обеспечивающих «конкретное содействие лучшему международному сотрудничеству по основным глобальным вопросам, развитию более справедливой глобализации и более эффективной многосторонней системы».

В работе форума примут участие несколько тысяч человек: главы государств и правительств, представители ведущих международных организаций и гражданского общества.

Работа Парижского форума мира будет вестись по пяти тематическим направлениям: мир и безопасность, экология, развитие, цифровые технологии, инклюзивная экономика.