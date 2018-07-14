Официальный Минск приглашен на первый Форум мира в Париже
Беларусь приглашена на первый
Как сообщил посол Франции в Минске Дидье Канесс 13 июля, выступая на приеме по случаю национального праздника его страны — Дня взятия Бастилии, форум призван стать ответом на рост напряженности в современном мире.
«Надеемся, что Беларусь примет это приглашение», — сказал посол.
На Форуме мира будет представлено порядка 150 проектов, концепций и инициатив, обеспечивающих «конкретное содействие лучшему международному сотрудничеству по основным глобальным вопросам, развитию более справедливой глобализации и более эффективной многосторонней системы».
В работе форума примут участие несколько тысяч человек: главы государств и правительств, представители ведущих международных организаций и гражданского общества.
Работа Парижского форума мира будет вестись по пяти тематическим направлениям: мир и безопасность, экология, развитие, цифровые технологии, инклюзивная экономика.
Предполагается, что Форум мира станет ежегодным мероприятием, отмечает
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