Представитель Беларуси Евгений Курчич успешно преодолел полуфинал конкурса эстрадной песни «Витебск-2018»

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Полуфинал конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» прошел вечером 13 июля. Из 21 конкурсанта в финал вышли 15, в том числе представитель Беларуси Евгений Курчич.

Евгений Курчич. Фото Фото Сергея Серебро

После полуфинальных выступлений была проведена новая жеребьевка, которая определила очередность выхода конкурсантов на двух финальных концертах в Летнем амфитеатре.

Первым будет выступать литовец Гражвидас. Белорусский конкурсант выйдет девятым, россиянка Александра Карабешкина — шестой, а украинка Мила Нитич — одинадцатой.

27-летний Евгений Курчич окончил Минский государственный колледж искусств (2011), Белорусский государственный университет культуры и искусств (2016, вокал, с отличием).

Победитель проекта «Песня года Беларуси» в номинации «Дебют года» (2012), победитель телеконкурса «Академия талантов» (2012).

Участник проектов «Ураган» и «Дым над водой» Президентского оркестра Республики Беларусь (2012). Играет в музыкальных спектаклях «Казанова» и «Дубровский».

Записал сольный альбом «С тобой» (2015).

С 2016 г. преподаватель по вокалу и вокальному ансамблю кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств. Магистр искусствоведения (2018).

Художественный руководитель шоу-группы «Маракасы».

Во время двух финальных концертов (14 и 15 июля) участникам нужно будет спеть славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга и международный хит под фонограмму «-1».

Жюри в этом году возглавляет композитор Александр Морозов.

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Тэги: Славянский базар Персона: Евгений Курчич Гражвидас Александра Карабешкина Мила Нитич Город: Витебск

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