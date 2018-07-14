Представитель Беларуси Евгений Курчич успешно преодолел полуфинал конкурса эстрадной песни «Витебск-2018»
Полуфинал конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» прошел вечером 13 июля. Из 21 конкурсанта в финал вышли 15, в том числе представитель Беларуси Евгений Курчич.
После полуфинальных выступлений была проведена новая жеребьевка, которая определила очередность выхода конкурсантов на двух финальных концертах в Летнем амфитеатре.
Первым будет выступать литовец Гражвидас. Белорусский конкурсант выйдет девятым, россиянка Александра Карабешкина — шестой, а украинка Мила Нитич — одинадцатой.
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27-летний Евгений Курчич окончил Минский государственный колледж искусств (2011), Белорусский государственный университет культуры и искусств (2016, вокал, с отличием).
Победитель проекта «Песня года Беларуси» в номинации «Дебют года» (2012), победитель телеконкурса «Академия талантов» (2012).
Участник проектов «Ураган» и «Дым над водой» Президентского оркестра Республики Беларусь (2012). Играет в музыкальных спектаклях «Казанова» и «Дубровский».
Записал сольный альбом «С тобой» (2015).
С 2016 г. преподаватель по вокалу и вокальному ансамблю кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств. Магистр искусствоведения (2018).
Художественный руководитель шоу-группы «Маракасы».
Во время двух финальных концертов (14 и 15 июля) участникам нужно будет спеть славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга и международный хит под фонограмму «-1».
Жюри в этом году возглавляет композитор Александр Морозов.
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