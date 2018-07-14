Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с крупным терактом

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при теракте возле города Мастунг.

Фото gulf-times.com

По информации местных СМИ, число жертв теракта, произошедшего во время предвыборного митинга, уже превысило 140 человек. Полиция подтвердила гибель 128 человек. Еще более двухсот человек получили ранения и травмы.

В Беларуси трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью, отмечается в соболезновании Лукашенко

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди», — отметил Лукашенко.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал слова поддержки всему пакистанскому народу, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко лично знаком с Мамнуном Хусейном. Они встречались в мае 2015-го и в октябре 2016 года во время визитов президента Беларуси в Пакистан, а также в апреле 2016-го в Стамбуле на саммите Организации исламского сотрудничества.