Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с крупным терактом
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при теракте возле города Мастунг.
По информации местных СМИ, число жертв теракта, произошедшего во время предвыборного митинга, уже превысило 140 человек. Полиция подтвердила гибель 128 человек. Еще более двухсот человек получили ранения и травмы.
В Беларуси трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью, отмечается в соболезновании Лукашенко
«Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди», — отметил Лукашенко.
Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал слова поддержки всему пакистанскому народу, сообщает
Лукашенко лично знаком с Мамнуном Хусейном. Они встречались в мае 2015-го и в октябре 2016 года во время визитов президента Беларуси в Пакистан, а также в апреле 2016-го в Стамбуле на саммите Организации исламского сотрудничества.
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