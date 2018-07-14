Нетрезвый брестчанин перелазил забор и напоролся на штырь

Помощь спасателей потребовалась жителю Бреста, который пытался перелезть металлический забор, но застрял на нем.

ЧП случилось примерно в половине шестого утра 14 июля на улице Войкова. Как рассказал сам пострадавший, он гулял с друзьями и решил перелезть на территорию вагонного депо Брестского отделения БЖД, но не удержался, упал, левой ногой напоролся на штырь и в таком положении повис.

Друзья пострадавшего бригаду скорую помощь, а уже медики — спасателей.

Работники МЧС сняли мужчину 1994 г.р. с забора и передали медикам. С предварительным диагнозом «колотая рана левого бедра, алкогольное опьянение» пострадавший госпитализирован в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Фото Брестского областного управления МЧС