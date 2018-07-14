В Быхове произошел пожар в общежитии, эвакуировано 20 человек

Двадцать жителей общежития в Быхове были эвакуированы из-за пожара, случившегося утром 13 июля.

Пожар произошел в одной из жилых комнат на третьем этаже четырехэтажного здания общежития предприятия «ПМК-247» на улице Ленина. Работники МЧС вывели с последнего этажа 20 человек, в том числе пять детей.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Фото Могилевского областного управления МЧС