В Быхове произошел пожар в общежитии, эвакуировано 20 человек

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Двадцать жителей общежития в Быхове были эвакуированы из-за пожара, случившегося утром 13 июля.

Пожар произошел в одной из жилых комнат на третьем этаже четырехэтажного здания общежития предприятия «ПМК-247» на улице Ленина. Работники МЧС вывели с последнего этажа 20 человек, в том числе пять детей.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 

 

Фото Могилевского областного управления МЧС

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Тэги: пожар общежитие эвакуация Город: Быхов

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