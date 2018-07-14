Роддом в Новогрудке перевели на горячую воду, подогреваемую энергией солнца

Центральная районная больница Новогрудка получила новую систему горячего водоснабжения, использующую энергию солнца.

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Установлено 40 тепловых коллекторов мощностью 117,6 кВт, два тепловых насоса мощностью 18 кВт каждый и вспомогательное оборудование, что обеспечит родильное отделение больницы круглосуточно горячей водой.

Проект стоил 240 тысяч евро и финансировался Евросоюзом и Новогрудским райисполкомом.