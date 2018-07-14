Роддом в Новогрудке перевели на горячую воду, подогреваемую энергией солнца

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Центральная районная больница Новогрудка получила новую систему горячего водоснабжения, использующую энергию солнца.

Фото European Union in Belarus

Установлено 40 тепловых коллекторов мощностью 117,6 кВт, два тепловых насоса мощностью 18 кВт каждый и вспомогательное оборудование, что обеспечит родильное отделение больницы круглосуточно горячей водой.

Проект стоил 240 тысяч евро и финансировался Евросоюзом и Новогрудским райисполкомом.

По расчетам, экономия бюджетных средств составит около 7 тысяч евро в месяц, сообщает БелаПАН.

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Тэги: роддом горячая вода солнечная энергия Город: Новогрудок

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