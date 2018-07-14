Белорусский ПЕН-центр присоединился к кампании в защиту Олега Сенцова

Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании, организованной ПЕН-клубом (PEN International — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов) в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и потребовал его немедленного освобождения.

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Уроженец Симферополя Олег Сенцов, которому 13 июля исполнилось 42 года, весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, был задержан на полуострове по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

14 мая нынешнего года Сенцов объявил голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. При этом на своем освобождении он не настаивает.

«Он спасает достоинство каждого из нас, он доказывает, как много может один человек, — заявила лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич. — После его поступка ни у кого из нас уже нет права предаваться отчаянию, позволять себе опускать руки. Каждый должен что-то сделать для будущего, иначе мы все снова окажемся в прошлом».

«Мир движут идеалисты и бесстрашное мужество идеализма. Далеко позади остались 90-е годы, когда мы думали, что свобода — это праздник, теперь мы знаем, что свобода — это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен», — призвала Алексиевич.