Белорусский видеоблогер покинул страну из-за угроз со стороны Азербайджана

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Белорусский видеоблогер Владислав Мосесов (он же Влад Мага) заявил, что он объявлен в розыск в Азербайджане и поэтому вынужден покинуть Беларусь.

 

 

Владислав имеет армянские корни. Недавно он посетил Азербайджан, а также Нагорный Карабах, который и Ереван, и Баку считают своей территорией. Видео из этой поездки не осталось незамеченным в Азербайджане.

В местных СМИ белорусского блогера назвали «проплаченным армянским провокатором», который позволяет себе «расистские высказывания» в адрес Азербайджана — мол, это нетолерантная страна, где ненавидят русских и русский язык.


Азербайджанцы угрожают блогеру из Беларуси после туристического видео

Вскоре Владислав Мосесов начал получать угрозы. Их счет пошел на десятки.

14 июля блогер записал видеообращение, в котором утверждает, что его объявили в розыск в Азербайджане, что «за ним следят на каждом шагу», поэтому он вынужден уехать из Беларуси. «Моя жизнь в опасности», — заявил Мосесов.

Судя по всему, Мосесов опасается, что белорусские власти могут выдать его Азербайджану, как это случилось в прошлом году с задержанным в Минске по запросу Баку израильским блогером Александром Лапшиным.

«Через три дня если я не выйду на связь, значит со мной случилось что-то плохое», — сказал Владислав.

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Тэги: Беларусь-Азербайджан видеоблогер Персона: Владислав Мосесов Александр Лапшин

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