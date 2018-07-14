«Приорбанк» ввел сервис онлайн-переводов на карты зарубежных банков

«Приорбанк» первым из белорусских банков предложил клиентам осуществление онлайн-переводов на карты зарубежных банков.

Уже сегодня есть возможность отправлять деньги на карточки зарубежных банков в 42 страны. Перевод можно совершить через интернет-банк или мобильное приложение с любой карточки «Приорбанка», независимо от платежной системы.

Получить их могут обладатели карточек Visa или MasterCard, выпущенных банками стран СНГ и Европы.

Для совершения перевода достаточно знать номер карточки, имя и фамилию получателя и быть пользователем интернет-банка или мобильного приложения. Перевод денег осуществляется в онлайн-режиме через меню «На карту зарубежного банка».

В месяц можно перевести не более 4500 рублей, а сумма одной операции ограничена 900 рублями. В настоящий момент комиссия составляет 1,2% от суммы операции плюс 1,5 рубля.

Плата за перевод рассчитывается автоматически и отображается на экране в момент совершения перевода.