День танкиста в Минске в этом году пройдет 9 сентября

День танкиста — традиционный праздник для поклонников игры World of Tanks — в этом году состоится 9 сентября в парке Победы.

Фото tankist.by

По информации организаторов — минского центра разработки Wargaming, в этот день в Минске будет установлена одна из самых больших игровых зон под открытым небом, только зону личного зачета планируется увеличить до 200 компьютеров.

Ожидается, что в этом году праздник установит и новый рекорд по числу посетителей. В прошлом году на День танкиста пришло сто тысяч человек, отмечает БЕЛТА .

Хедлайнеров праздника организаторы обещают назвать позже, но обещают, что это будут всеми любимые группы и исполнители.

Гостей праздника также ожидают развлечения для всей семьи, фудкорты, подарки и розыгрыши, а также салют.

День танкиста проводится ежегодно с 2011 года.