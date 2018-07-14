Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде по пустыне Каракум

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в новом ралли-рейде Turkmen Desert Race «Амуль-Хазар», который пройдет с 11 по 15 сентября по территории Туркменистана.

Маршрут авторалли «Амуль-Хазар» проложен вдоль Великого шелкового пути, связывавшего в средние века Китай и Средиземноморье. Гонка начнется у древнего города Амуль (ныне — Туркменабад), пройдет по пескам пустыни Каракум и завершится у побережья Каспийского моря.

Протяженность трассы составит 1158 км, вдоль которой обустроят четыре бивуака. Большая часть дистанции будет представлять собой полное бездорожье, а гонщиков ожидает множество барханов в одном из самых жарких мест на планете.

Ралли-рейд будет представлен тремя классами — грузовиками, внедорожниками и квадроциклами (SSV).

В гонке примут участие два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто». Основную конкуренцию им, как ожидается, составят гонщики «КАМАЗ-мастера». Кстати, в одном из грузовиков планирует поехать президент Туркменистана.

Всего участие в ралли подтвердили 54 экипажа из 19 стран.