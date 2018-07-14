Кевин Андерсон и Новак Джокович сыграют в финале «Уимблдона»

В финале мужского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира сыграют Кевин Андерсон (8-й номер мирового рейтинга) из ЮАР и серб Новак Джокович (21).

Новак Джокович. Фото wimbledon.com

В полуфинале Андерсон обыграл американца Джона Изнера (10) — 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24. Матч продолжался 6 часов 36 минут. Для Изнера не впервой играть на «Уимблдоне» столь продолжительные матчи. В 2010 году матч первого круга Джон Изнер — Николя Маю (Франция) продолжался три дня — 11 часов 5 минут.

Не менее напряженным получился и второй полуфинал между Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Матч начался в пятницу, но из-за наступления темноты был перенесен на субботу.

Игра в сумме продолжалась 5 часов 15 минут и завершилась в пользу Джоковича — 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8.

Новак Джокович трижды выигрывал «Уимблдон» — в 2011, 2014 и 2015 годах. Нынешний турнир для него уже 14-й в карьере.

Кевин Андерсон в десятый раз играет на «Уимблдоне» и впервые добрался до финала. 32-летний южноафриканский теннисист в принципе ранее на турнирах Большого шлема далее четвертьфинала не проходил.