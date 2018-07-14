Защитники Куропат: владельцы «Поедим поедим» угрожают применить силу

Владельцы ресторана «Поедим поедим» угрожают применить силу против защитников Куропат. Об этом сообщается в «Фейсбуке» правозащитницы Анны Шапутько.

Вечером 14 июля у ресторана случился очередной конфликт между защитниками Куропат и посетителями ресторана. Общественные активисты не давали автомобилю — черной «Мазде» с российскими номерами — проехать на территорию развлекательного комплекса. В результате машина наехала на Леонида Кулакова.

Активисту была вызвана скорая помощь. Бригада осмотрела Кулакова в своем автомобиле. По его словам, зафиксирован ушиб мягких тканей, давление 170 на 100, «кости целы», сделаны уколы.

27 июня на Кулаков уже был совершен наезд возле ресторана, активист получил перелом руки.

Сегодня некоторое время протестующие не давали отъехать микроавтобусу, который, по их словам, проехал к ресторану через черный ход по зеленой зоне. В результате неизвестные молодые люди подошли к участникам акции протеста и оттащили от микроавтобуса.

По словам протестующих, среди напавших был один из владельцев комплекса Леонид Зайдес. Перед этим сотрудник милиции начал составлять на защитников Куропат протоколы, сообщает БелаПАН.